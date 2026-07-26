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26 июля, 11:15

Культура

В кинопарке "Москино" этим летом организовали 12 тематических смен для молодежи

В кинопарке "Москино" этим летом организовали 12 тематических смен для молодежи

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В кинопарке "Москино" этим летом организовали 12 тематических смен для молодых людей от 18 до 35 лет. Участники изучают актерское мастерство, режиссуру и сценарное дело, работают над театральными постановками и короткометражными фильмами, а также посещают мастер классы и творческие занятия.

Следующие смены посвятят КВН, танцам и другим направлениям. В программе предусмотрены лекции, встречи с известными артистами и спортсменами. Участие в проекте бесплатное, попасть на смену можно после регистрации и отбора.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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