Туроператоры будут обязаны предоставлять россииянам полную информацию о стране поездки

С 1 сентября туроператоры будут обязаны предоставлять туристам полную информацию о стране, в которую планируется поездка.

Помимо сведений о маршруте, гостинице, транспорте и питании клиенты будут получать информацию о правилах въезда и пребывания, таможенных требованиях, медицинских и санитарно эпидемиологических правилах, возможных угрозах безопасности, а также о национальных, религиозных и культурных особенностях страны.

Туроператоры отмечают, что большинство таких рекомендаций уже предоставляют туристам, а новые правила закрепляют действующую практику. После заключения договора компании обязаны в течение одного рабочего дня внести сведения о поездке в систему "Электронная путевка".

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