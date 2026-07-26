Пожар в Раменском локализовали на площади почти 1 200 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано. По прибытии экстренных служб горел частный дом, затем огонь перекинулся на пристроенный вплотную двухэтажный магазин.

К тушению привлекли 58 человек и 12 единиц техники. Как сообщили в МЧС, данных о пострадавших не поступало. Причины пожара устанавливаются.

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