Мошенники в РФ активизировались в разгар туристического сезона

Мошенники в России активизировались в разгар туристического сезона. Они просят у туристов доплату за уже купленные туры. Обманщики прикрываются подорожанием отелей или билетов. Обычно это происходит за 1–2 дня до вылета.

Для доплаты жертвам отправляют фишинговые ссылки. После перехода по ним у пользователя списываются деньги, а его платежные данные попадают в руки к аферистам.

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