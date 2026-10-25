Заморозки ожидаются в Москве в ночь на 26 октября

Заморозки ожидаются в столичном регионе в ночь на понедельник, 26 октября. В самой Москве похолодает до нуля, а по области – до минус 1 градуса. И таких комфортных условий, как в эти выходные, уже не будет.

Понедельник станет последним днем относительно теплой и сухой погоды перед приходом настоящей осени. Атмосферное давление пока останется высоким. Барометры покажут примерно 755 мм ртутного столба. Поэтому метеозависимым людям стоит быть внимательными к самочувствию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.