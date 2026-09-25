Водителей в Москве призвали к осторожности из-за дождя

В Москве из-за дождя водителей призывают быть осторожнее на дорогах: ночью ожидается всего 7 градусов, может быть скользко. При этом в выходные синоптики обещают возвращение бабьего лета – будет тепло, солнечно и без осадков.

Температура поднимется до 18 градусов, что на несколько градусов выше климатической нормы. Метеорологи ожидают, что нынешнее бабье лето может стать временным рекордом.

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