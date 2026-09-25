Выпуск лекарств для дыхания в Москве вырос почти на 30% за полугодие

В Москве растет производство передовых лекарств и медицинских материалов: за первое полугодие выпуск препаратов для дыхания вырос почти на 30%, для нервной системы – на 9%, для кроветворения – более чем на 22%.

Ключевая площадка отрасли – "Технополис Москва", где формируется крупнейший в стране фармкластер: 10 из 14 компаний уже выпускают инновационные лекарства, включая первый в России препарат для лечения рака головы и шеи.

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