Фармпредприятия Москвы нарастили выпуск препаратов в первом полугодии

Столичные предприятия в первом полугодии увеличили выпуск препаратов для лечения органов дыхания почти на 30%. Производство лекарств для нервной системы выросло на 9%, а препаратов, влияющих на кроветворение и кровь, – более чем на 22%.

Одной из ключевых площадок для развития отрасли стал "Технополис "Москва", где формируется фармацевтический кластер. Из 14 компаний, работающих на площадке, 10 уже выпускают инновационные лекарства и медицинские изделия.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.