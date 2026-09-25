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Новости

25 сентября, 19:00

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Фармпредприятия Москвы нарастили выпуск препаратов в первом полугодии

Фармпредприятия Москвы нарастили выпуск препаратов в первом полугодии

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Столичные предприятия в первом полугодии увеличили выпуск препаратов для лечения органов дыхания почти на 30%. Производство лекарств для нервной системы выросло на 9%, а препаратов, влияющих на кроветворение и кровь, – более чем на 22%.

Одной из ключевых площадок для развития отрасли стал "Технополис "Москва", где формируется фармацевтический кластер. Из 14 компаний, работающих на площадке, 10 уже выпускают инновационные лекарства и медицинские изделия.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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