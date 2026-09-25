Стартовало строительство станции метро "Москворечье"

Рабочие приступили к строительству станции "Москворечье" Бирюлевской линии метро. Она расположена в районе Москворечье-Сабурово, рядом с Каширским шоссе.

Новая станция поможет разгрузить "Каширскую" и сократить время поездок для жителей ближайших районов. В дальнейшем "Москворечье" может стать крупным транспортно-пересадочным узлом, который объединит метро, МЦД и наземный транспорт.

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