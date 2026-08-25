25 августа, 19:15Политика
Эксперты связали визит главы ЦРУ в Москву с передачей разведданных Украине
В Москву прибыл глава ЦРУ Джон Рэтклифф, его самолет сел во Внуково. Эксперты связывают его приезд с обсуждением разведывательных данных, которые США передают Украине, а также с возможным разрешением на использование систем Starlink для ударов по территории России.
Цель визита официально не объявлена, но у Рэтклиффа, по данным журналистов, запланирован ряд встреч.
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