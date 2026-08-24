Владимир Путин встретился с главой МИД Индии в Кремле

Владимир Путин встретился в Кремле с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Стороны обсудили сотрудничество в различных сферах, включая использование Северного морского пути и безналичные расчеты.

Как ранее отмечал глава российского государства, отношения двух стран развиваются в духе особо привилегированного стратегического партнерства. В ходе встречи президент отметил рост товарооборота в этом году.

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