24 августа, 14:45Политика
Владимир Путин встретился с главой МИД Индии в Кремле
Владимир Путин встретился в Кремле с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Стороны обсудили сотрудничество в различных сферах, включая использование Северного морского пути и безналичные расчеты.
Как ранее отмечал глава российского государства, отношения двух стран развиваются в духе особо привилегированного стратегического партнерства. В ходе встречи президент отметил рост товарооборота в этом году.
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