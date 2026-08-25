Новости мира: Трамп обзванивает мировых лидеров для отказа от взаимодействия с Ираном

Президент США Дональд Трамп лично обзванивает мировых лидеров, чтобы убедить их полностью отказаться от взаимодействия с Ираном. По словам главы Минфина США, положительные результаты уже есть. Одновременно США продлили торговое эмбарго против Кубы еще на год, до сентября 2027 года.

На юг Франции обрушился мощный смерч, в результате которого пострадали более 25 человек, почти три тысячи домохозяйств остались без света. Больше всего пострадал департамент Од, где разрушены около ста домов. Спасатели и пожарные разбирают завалы на дорогах и тротуарах.

В Турции на пути в Анкару столкнулись автобус и бензовоз, в результате пострадали как минимум 35 человек, все они были местными жителями. Пострадавших доставили в больницы провинции Кайсери. После аварии проезжую часть очистили от разлившегося топлива.

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