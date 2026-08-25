Бесплатные тренировки доступны москвичам в рамках проекта "Мой спортивный район"

В рамках проекта "Мой спортивный район" жители столицы могут посещать бесплатные тренировки на дворовых и парковых площадках. Для любителей фитнеса, футбола и волейбола 25 августа проведут занятия.

В парке "Динамо" пройдут соревнования по легкой атлетике, в спорткомплексе "Речной" можно будет поиграть в футбол, а в Раменках приглашают любителей флорбола. На некоторые мероприятия нужно заранее зарегистрироваться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.