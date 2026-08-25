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Российские гимнасты выиграли 28 медалей на ЧЕ в Загребе

Российские гимнасты выиграли 28 медалей на ЧЕ в Загребе

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Сборная России по спортивной гимнастике вернулась из Загреба с чемпионата Европы, где завоевала 28 наград – 10 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых, став первой в медальном зачете. Этот турнир стал первым крупным стартом для россиян после пятилетнего перерыва.

По итогам соревнований сборная получила путевку на чемпионат мира в Роттердаме, который станет отборочным этапом к Олимпийским играм 2028 года. Юниоры также привезли серебро в командном многоборье, а один из них – Дмитрий Суходольский – отпраздновал 18-летие прямо в аэропорту по возвращении.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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