В Москве 26 июля ожидаются дожди и грозы

В Москве 26 июля ожидается прохладная и дождливая погода. Днем температура воздуха не поднимется выше 20 градусов, местами возможны дожди с грозами. В Подмосковье ночью и утром прогнозируется туман, видимость составит от 200 до 700 метров.

На востоке Москвы может выпасть до 7 миллиметров осадков, а на востоке Подмосковья местами до 13 миллиметров. Последняя неделя июля будет теплой, но дождливой, а в среду и четверг (29–30 июля) вероятны экстремальные ливни.

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