Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июля, 21:15

Общество

В Москве 26 июля ожидаются дожди и грозы

В Москве 26 июля ожидаются дожди и грозы

Лиса вышла к людям в Вешняках

"Интервью": Николай Потекаев – о том, что вредит коже

Каждая пятая россиянка покупает косметики больше, чем нужно

Температура составит около 20 градусов в Москве 25 июля

Москвичи в соцсетях все чаще жалуются на "кондиционерную аллергию"

Переменчивая погода ожидается в Москве 25 июля

"Архитектура заботы": лето моей карьеры

"Выбор Рыбова": бананы

"Качество жизни": невролог рассказала, из-за чего появляются проблемы с памятью

В Москве 26 июля ожидается прохладная и дождливая погода. Днем температура воздуха не поднимется выше 20 градусов, местами возможны дожди с грозами. В Подмосковье ночью и утром прогнозируется туман, видимость составит от 200 до 700 метров.

На востоке Москвы может выпасть до 7 миллиметров осадков, а на востоке Подмосковья местами до 13 миллиметров. Последняя неделя июля будет теплой, но дождливой, а в среду и четверг (29–30 июля) вероятны экстремальные ливни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоАлексей Лазаренко

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

Почему тренд на слезы перед начальством набирает популярность?

Этот подход способствует формированию здоровой рабочей среды

Читать
закрыть

Можно ли верить огромным скидкам в магазинах и на маркетплейсах?

Эксперты уверены: скидки до 90% у российских брендов появились неслучайно

Читать
закрыть

Как будет работать онлайн-поступление в российские вузы?

Платформа обеспечит работу с цифровыми документами

Читать
закрыть

Как правильно есть дыню без угроз здоровью?

Есть этот фрукт слишком часто не рекомендуется из-за высокого гликемического индекса

Дыню лучше есть в первой половине в качестве легкого перекуса из-за мочегонного эффекта

Читать
закрыть

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика