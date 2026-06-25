25 июня, 22:30Общество
Эксперт рассказал, может ли вирус Эбола проникнуть в Россию
Во Франции зафиксировали первый случай заражения лихорадкой Эбола. Кандидат медицинских наук Георгий Викулов рассказал, что эта ситуация не говорит о том, что вирус проникнет в Россию и начнет распространяться.
Он также напомнил, что во время вспышки Эболы в 2016 году случаи заболевания фиксировались в Европе и США, однако вирус не получил распространения в РФ. Система санитарных щитов уже тогда продемонстрировала свою эффективность.
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