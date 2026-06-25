Участники западного маршрута марафона "Города-герои – города Героев" прибыли в Минск. Они высадили деревья на Аллее городов-героев у Дома Москвы и приняли участие в показе фильма Игоря Угольникова "По зову сердца", посвященного подвигу бойцов Московского народного ополчения 1941 года.

Ситуационный центр марафона в Москве организовал прямое включение с участниками. По словам организаторов, центр в режиме реального времени отслеживает движение экипажей, техническое состояние автомобилей и самочувствие участников. Сопровождение марафона продолжится до завершения маршрута.

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