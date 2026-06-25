ФАС проверит соблюдение Apple российского законодательства

Минцифры РФ обратилось в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить соблюдение Apple российского законодательства после удаления приложений VK из App Store. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как отметил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, отсутствие публичных заявлений со стороны Apple и VK может свидетельствовать о наличии переговорного процесса и сохранении шансов на урегулирование ситуации.

По его словам, стороны могут прийти к договоренностям. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.