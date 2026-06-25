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25 июня, 08:00

Спорт

На ЧМ-2026 начался 3-й тур группового этапа

На ЧМ-2026 начался 3-й тур группового этапа

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На чемпионате мира по футболу стартует заключительный тур группового этапа

На чемпионате мира по футболу стартовал 3-й, заключительный тур группового этапа. В ночь на 26 июня болельщиков ждут сразу 6 матчей.

Первыми на поле выйдут команды группы Е. В 23:00 по московскому времени Германия сыграет с Эквадором а Кот-д’Ивуар встретится с Кюрасао. Спустя два часа, в 01:00, состоятся матчи группы F. Нидерланды сыграют с Тунисом, а Япония встретится со Швецией.

Завершат игровой день команды группы D. США сыграют с Турцией, а Австралия встретится с Парагваем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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