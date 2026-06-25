25 июня, 07:45В мире
Ядовитая рыба обнаружена на курортах Эгейского и Средиземного морей
На курортах Эгейского и Средиземного морей введен повышенный уровень биологической опасности из‑за появления ядовитой рыбы – иглобрюха.
Рыба обладает мощными челюстями, а содержащийся в ее организме нейротоксин способен вызывать тяжелые отравления, вплоть до паралича.
Туристам рекомендуют соблюдать осторожность. Медицинские службы на курортах работают в усиленном режиме. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.