Ядовитая рыба обнаружена на курортах Эгейского и Средиземного морей

На курортах Эгейского и Средиземного морей введен повышенный уровень биологической опасности из‑за появления ядовитой рыбы – иглобрюха.

Рыба обладает мощными челюстями, а содержащийся в ее организме нейротоксин способен вызывать тяжелые отравления, вплоть до паралича.

Туристам рекомендуют соблюдать осторожность. Медицинские службы на курортах работают в усиленном режиме. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.