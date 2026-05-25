Отказ ряда западных СМИ ехать в Старобельск после атаки ВСУ на общежитие не позволяет им называться объективными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, редакции под разными предлогами решили не выезжать на место, что снижает доверие к их материалам. Кроме того, в Кремле не видели никаких официальных заявлений западных стран, осуждающих Киев за удар по колледжу в Старобельске.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.