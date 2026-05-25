Пострадавшую от атаки ВСУ на общежитие в Старобельске доставили в Москву. Как сообщили в Минздраве РФ, девушка перенесла дорогу удовлетворительно, ее состояние остается тяжелым.

ВСУ атаковали при помощи БПЛА учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 22 мая. В результате погиб 21 ребенок, более 60 детей получили ранения различной степени тяжести.

