14 мая, 13:20

Происшествия

СК завершил расследование дела о теракте в столичном ЖК "Алые Паруса"

Фото: sledcom.ru

В Москве завершено расследование уголовного дела о теракте в ЖК "Алые Паруса", в результате которого погибли два человека, в том числе глава Федерации бокса ДНР, основатель батальона "Арбат" Армен Саркисян. Перед судом предстанет Вараж Манукян (внесен в перечень экстремистов и терорристов Росфинмониторинга). Об этом сообщает в МАХ Следственный комитет России.

Задержанному вменяют террористический акт и незаконный оборот взрывчатых веществ в составе организованной группы по пункту "б" части 3 статьи 205 УК и часть 4 статьи 222.1 УК.

По версии следствия, план теракта не позднее марта 2024 года разработали неустановленные сотрудники СБУ и ГУР Минобороны Украины. Целью был выбран общественный деятель Армен Саркисян, выступавший против государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Для исполнения преступления сформировали организованную группу, куда вошли Манукян, Паруйр Матевосян (внесен в перечень экстремистов и терорристов Росфинмониторинга) и другие лица.

Соучастники изучали маршруты потерпевшего, место жительства, систему охраны, делали фото- и видеосъемку самого Саркисяна и его охранников. Манукян обеспечил перевозку, хранение и передачу сообщникам самодельного взрывного устройства. Оно было изготовлено на основе противопехотной осколочной мины МОН-50 с дополнительным зарядом пластичного взрывчатого вещества и средствами дистанционного подрыва.

Утром 3 февраля 2025 года в холле подъезда жилого дома на Авиационной улице Матевосян сообщил организаторам, что Саркисян приближается к нему в сопровождении охраны. В этот момент один из соучастников дистанционно привел взрывное устройство в действие.

От детонации Саркисян и Матевосян погибли на месте. Также двум потерпевшим был причинен тяжкий вред здоровью, еще одному – вред средней тяжести. Значительный ущерб понесла и управляющая компания жилого комплекса.

Следователи столичного СК собрали доказательную базу на основе взрывотехнической экспертизы, осмотра телефона обвиняемого, показаний свидетелей и результатов оперативно-разыскной деятельности. Уголовное дело Манукяна после утверждения обвинительного заключения ушло в суд. Преследование Матевосяна прекращено в связи с его гибелью. Остальные соучастники объявлены в розыск.

Ранее СМИ сообщали, что суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте командира ВСУ Александра Щепцова, обвиняемого в атаках на объекты в Туапсе. Он объявлен в федеральный и международный розыск в рамках дела о терактах. В России ему грозит пожизненное лишение свободы.

Дроны ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на 28 апреля. Упавшие на территорию нефтекомплекса в Туапсе фрагменты БПЛА привели к пожару, который перекинулся на двухэтажный дом и поспособствовал выбросу нефтепродуктов из резервуара.

