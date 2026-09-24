Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 24 сентября

На столицу обрушился североатлантический циклон: штормовой ветер, дожди, грозы и температура выше 20 градусов. Из-за непогоды в городе повалены деревья, урны и велосипеды, жителей просят быть осторожными.

Дептранс Москвы начал готовить наземный транспорт к зимнему сезону: специалисты проводят сезонное обслуживание автобусов, электробусов и трамваев, проверяют системы отопления и защиту от холода, готовят снегоуборочную технику. Профилактические работы затронут 7 тысяч единиц техники, чтобы поездки оставались безопасными и комфортными.

К новому отопительному сезону подготовили все жилые дома и соцобъекты Москвы – более 70 тысяч зданий. Проведены испытания почти 20 тысяч километров теплосетей. Отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура пять дней подряд держится ниже 8 градусов, решение принимает правительство Москвы.

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