Балашихинский отравитель Миссюра будет отбывать наказание в колонии особого режима

Балашихинский отравитель Артем Миссюра будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима. За убийство двух человек, покушение и мошенничество он получил максимальное наказание – пожизненный срок.

В Мособлсуд на финальное заседание также пришла бывшая девушка Миссюры. По данным следствия, она стала жертвой его финансовых махинаций и чуть не умерла от его рук.

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