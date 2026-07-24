Московский аукционный дом выставит на торги коллекцию картин за 1 млрд рублей

Московский аукционный дом выставит на торги коллекцию картин общей стоимостью 1 миллиард рублей. В собрание вошли произведения известных русских художников, включая Ивана Айвазовского, Николая Рериха и Михаила Нестерова.

В числе топ-лотов – полотно Рериха "Идольское место" с оценочной стоимостью 18 миллионов рублей и картина Айвазовского "У берегов Ялты" за 33 миллиона рублей. Аукцион состоится 26 июля.

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