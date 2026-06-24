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24 июня, 13:45

Общество

Профориентационная программа для подростков "Лето в новом формате" стартовала в Москве

Профориентационная программа для подростков "Лето в новом формате" стартовала в Москве

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В Москве стартовала ежегодная профориентационная программа для подростков "Лето в новом формате". Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Всего в программе три проекта: "Лето моей карьеры", "ПРОГероев" и "Стажировки".

Ребята смогут попробовать себя в востребованных профессиях, реализовать собственные идеи и поработать в ведущих компаниях города. Партнерами программы стали более 300 организаций, столичные колледжи и вузы. В мероприятии примут участие более 3,5 тысячи подростков от 14 до 17 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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