В ЦОДД сообщили, что водители грузовых бензовозов могут въезжать в Москву без пропуска

Водители грузовых бензовозов могут круглосуточно въезжать в Москву и передвигаться без оформления грузового пропуска для обеспечения бесперебойной поставки топлива на АЗС. Об этом сообщил ведущий специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Логинов.



По его словам, штрафы за отсутствие пропуска водителям бензовозов выставляться не будут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.