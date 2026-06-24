QR-коды с бесплатным Wi-Fi начали использовать мошенники в Москве

QR-код с бесплатным Wi-Fi стал новой уловкой мошенников. С наступлением тепла в столичных парках и вблизи летних веранд злоумышленники стали расклеивать QR-коды. Пользователю обещают бесплатный Wi-Fi, однако при сканировании он попадает на фишинговый сайт.

С помощью такой схемы мошенники крадут данные банковских карт. Также может начаться загрузка вируса на устройство.

Для подключения к городскому Wi-Fi рекомендуется использовать только официальные приложения или проверенные сайты.

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