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24 июня, 08:00

Спорт

На чемпионате мира по футболу стартует заключительный тур группового этапа

На чемпионате мира по футболу стартует заключительный тур группового этапа

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На чемпионате мира по футболу стартует 3-й, заключительный тур группового этапа. В ночь на 25 июня болельщиков ждут сразу 6 матчей.

Первыми на поле выйдут команды групп B и C. В 22:00 по московскому времени Швейцария сыграет с Канадой, а Босния и Герцеговина встретится с Катаром. Спустя три часа, в 01:00, состоятся матчи группы C: Бразилия сыграет со Шотландией, а Марокко с Гаити.

Завершат игровой день команды группы A. В 04:00 по московскому времени Мексика встретится с Чехией, а ЮАР сыграет с Южной Кореей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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