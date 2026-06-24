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24 июня, 07:15

Безопасность

Москвичей предупредили о новых схемах мошенников

Москвичей предупредили о новых схемах мошенников

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Мошенники используют новые схемы для кражи денег и персональных данных москвичей. В одном случае злоумышленники звонят от имени сотрудников Социального фонда или финансовых консультантов и убеждают перевести пенсионные накопления в другой фонд.

Также мошенники рассылают сообщения об изменении статуса займа. В уведомлении содержится ссылка для перехода, которая ведет на фишинговый сайт. Злоумышленники рассчитывают на то, что человек захочет срочно проверить информацию и введет свои данные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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