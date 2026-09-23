Зрители Москвы 24 могут выиграть экскурсию в редакцию и мерч телеканала

Зрители Москвы 24 могут принять участие в розыгрыше в рубрике "Районы, кварталы". За 20 дней выберут 20 победителей, которых пригласят на экскурсию в редакцию и подарят мерч телеканала.

До 16:00 зрителям показывают районы столицы, которые изменились за последнее время. Участникам необходимо определить место и отправить в чат-бот название района, свое имя и номер телефона. В 17:00 победителя определят случайным образом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.