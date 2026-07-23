Новости социального блока Москвы

В больнице имени Филатова состоялся концерт всемирно известного "Хора Турецкого". Это часть проекта "Исцеляющая среда" по созданию комфортной атмосферы в медучреждениях города. За последний месяц такие концерты и спектакли посетили уже более тысячи медработников и пациентов.

"В рамках философии здорового долголетия мы запустили новую программу заботы о здоровье "Московский чекап". Чтобы показать ее возможности, на прошедшем 18 и 19 июля музыкальном фестивале на ВДНХ мы открыли павильон здоровья. Там можно было за 15 минут пройти экспресс–диагностику организма", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, за два дня работы павильона такой быстрый чекап прошли более 5 тысяч гостей. Формат оказался востребованным, поэтому скоро на бульварах столицы появятся аналогичные павильоны. Пройти "Московский чекап" в любой удобный момент можно в приложении "ЕМИАС. ИНФО".

Более 10 тысяч московских школьников улучшили свои результаты ЕГЭ в дополнительные дни пересдачи. Чаще всего ребята пересдавали русский язык, профильную математику, информатику и химию. 56 выпускников смогли получить максимальные 100 баллов, двое стали 300-балльниками, еще 14 – 200-балльниками.