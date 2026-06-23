Сохранение исторической памяти и поддержку патриотических проектов обсудили в Музее Победы

В Музее Победы 23 июня прошел круглый стол "Вчера. Сегодня. Завтра", организованный Московским городским отделением партии "Единая Россия" и приуроченный к 20-летию партийного проекта "Историческая память". Участниками встречи стали представители органов власти, ветераны, депутаты, общественные деятели, руководители образовательных организаций и молодежных объединений. Перед началом обсуждения они посмотрели инсталляцию "Дорога к Победе" и возложили цветы к памятнику в Зале памяти и скорби.

Центральными темами мероприятия стали сохранение исторической памяти, развитие патриотических инициатив и значение преемственности поколений защитников Отечества. За годы существования партийного проекта "Историческая память" была проделана масштабная работа: восстановлены 150 объектов культурного наследия по всей стране, проведены памятные мероприятия, образовательные конкурсы и акции, направленные на патриотическое воспитание. Самой масштабной из них стал "Диктант Победы": за время проведения число его участников выросло в 18 раз.

В ходе выступления вице-спикер Государственной думы Российской Федерации, секретарь Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" Петр Толстой подчеркнул символичность проведения круглого стола в канун годовщины первого Парада Победы на Красной площади, состоявшегося 24 июня 1945 года, и отметил, что именно преемственность поколений должна стать фундаментом для надежной защиты исторической правды.

"Важно не допускать искажений истории страны и сохранять ее такой, какой она была. В этом нам помогают культурные пространства города, например, Музей Победы. Здесь созданы уникальные экспозиции, которым нет аналогов во всем мире – выставлены более 385 тысяч экспонатов, включая оружие, амуницию, фотографии, документы, награды, а также создан Зал Славы, где увековечены имена более 11 тысяч Героев Советского Союза. Необходимо сохранять историческую память – открывать еще больше школьных музеев, проводить регулярные уроки мужества и рассказывать детям о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны", – сказал Толстой.

Как отметил гвардии майор Вооруженных сил РФ, участник СВО, ветеран боевых действий, сторонник партии "Единая Россия" Эдуард Шонов, патриотическое воспитание в Москве развивается посредством личного участия школьников и студентов. Одним из практических направлений стали спортивно-патриотические лагеря: если в прошлом году были открыты 3, то в этом – уже 10. Все они получили названия в честь выдающихся полководцев. По словам участника СВО, такие проекты укрепляют преемственность поколений и помогают подросткам соотнести разговор о служении Отечеству с ответственностью, командной работой и готовностью прийти на помощь. Эту линию, по его словам, дополняют добровольческие инициативы в школах и колледжах.

"Основой системы патриотического воспитания должна быть практика. Важно, чтобы у школьников и студентов была возможность проявить себя в деле, увидеть результат своего участия и понять свою роль в сохранении исторической памяти. Большую роль в патриотическом воспитании играют волонтерские проекты. Сегодня в столице действует более 800 отрядов добровольцев, которые объединяют свыше 100 тысяч школьников и студентов. Они участвуют в памятных акциях, ухаживают за памятниками и воинскими захоронениями, пишут письма бойцам, собирают гуманитарную помощь. Этот опыт позволяет сформировать устойчивую связь между поколениями", – подчеркнул Шонов.

История через личное участие

Отдельное внимание эксперты уделили школьным музеям как важным центрам просветительской работы. Как считает член Общественной палаты Российской Федерации, сторонник партии "Единая Россия" Александр Асафов, для многих учеников участие в работе музея становится первым опытом поисковой и исследовательской деятельности.

"Сегодня в работе по сохранению исторической памяти участвуют молодежь, педагоги, представители общественных организаций. Особое значение имеют школьные музеи. В Москве это уже развитая городская система: в школах и колледжах столицы открыто более 1,1 тысячи музеев, свыше 600 из них посвящены Великой Отечественной войне и специальной военной операции. В Музее Боевой Славы школы № 1194 имени Героя Российской Федерации Т. О. Растренина в Зеленограде для школьников проводятся экскурсии об истории Великой Отечественной войны. Главной гордостью музея является диорама "Бой за станцию Крюково", которую изготовили военные художники студии имени М. Б. Грекова. На диораме изображен бой, проходивший в начале декабря 1941 года. На инсталляции можно увидеть даже вражеские самолеты: один догорает на снегу, второй – подбитый – теряет высоту. Посещение музеев помогает детям развивать критическое мышление: проверять факты, изучать документы, сопоставлять свидетельства", – сказал Асафов.

Городские проекты по сохранению исторической памяти рассчитаны и на взрослую аудиторию. В 2026 году в Москве стартовал просветительский проект "Москва. Традиции. Люди". Это 12 лекций, 12 бесплатных пешеходных маршрутов по округам столицы и конкурс историй о выдающихся людях, династиях и значимых местах районов. Такой формат помогает жителям воспринимать историческую память через знакомое городское пространство – улицу, дом, район, семейную биографию. Для молодежи и взрослых это становится способом участия в сохранении наследия: личная история включается в общую историю Москвы, резюмировал Асафов.

По итогам круглого стола участники приняли резолюцию, определив ключевые направления дальнейшей работы: поддержку участников СВО и их семей, патриотическое воспитание, увековечивание памяти героев специальной военной операции и развитие партийного проекта "Историческая память". В завершение мероприятия состоялась церемония награждения победителей ежегодного Всероссийского конкурса школьных музеев.

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