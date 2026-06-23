Мошенники стали чаще предлагать россиянам получение второго гражданства за деньги

Россияне все чаще сталкиваются с мошенническими схемами при попытке получить второе гражданство. Посредники предлагают оформить паспорта других стран без длительных процедур и знания языка, однако после получения крупных сумм перестают выходить на связь.

Эксперты напоминают, что получение второго гражданства законным путем требует соблюдения официальных процедур и может занимать от нескольких месяцев до нескольких лет в зависимости от основания. Окончательное решение всегда принимают государственные органы соответствующей страны.

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