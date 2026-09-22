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22 сентября, 23:00

Общество

Ветеринар предупредила о риске контрафактных вакцин "Набивак" и "Урикан"

Ветеринар предупредила о риске контрафактных вакцин "Набивак" и "Урикан"

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После гибели сотен собак от вакцины "Мультикан" владельцы животных боятся прививать питомцев, хотя отказ от вакцинации тоже несет серьезные риски. Ветеринар Яна Орлова рассказала, что официально импортные вакцины сейчас не поставляются, а популярный "Мультикан" исключен.

Остаются "Биокан" или "Биовед", российский "Астерион", а из зарубежных – "Набивак", "Урикан" и американский "Авангард".

"Набивак" и "Урикан" часто ввозят контрафактно, и неизвестно, как они хранились и перевозились, что создает риск для животного вплоть до летального исхода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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