Минобрнауки РФ предложило изменить правила поступления в вузы с нового учебного года

Правила поступления в российские вузы могут кардинально измениться. Минобрнауки РФ предлагает со следующего учебного года ввести систему бонусов за дополнительные экзамены и достижения в учебе, а также отменить многопрофильный конкурс – абитуриенты будут соревноваться за места на конкретные специальности или направления.

Член Общественного совета при Минобрнауки Инна Литвиненко пояснила, что это поможет направить абитуриента, чтобы он не подавал документы на несвязанные направления только из-за высокого балла. По ее словам, многие выбирают между вузами, а не между специальностями, и новая система позволит более четко распределять бюджетные места между столичными и региональными университетами.

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