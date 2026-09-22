Новые правила поступления в российские вузы могут начать действовать с 2027 года

Новые правила поступления в вузы России могут начать действовать с приемной кампании 2027 года. Минобрнауки подготовило соответствующий проект, но пока он находится на стадии обсуждения.

Документ предусматривает отмену многопрофильного конкурса, введение бонусов за личные достижения и дополнительные экзамены. Также предлагают распределять абитуриентов по направлениям подготовки с учетом обязательных предметов, среди которых могут быть физика, история или математика.

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