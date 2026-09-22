Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 14:15

Общество

Минобрнауки предложило изменить правила поступления в вузы на следующий учебный год

Минобрнауки предложило изменить правила поступления в вузы на следующий учебный год

Собянин: около 56 тыс школьников учатся в предпрофессиональных классах Москвы

В России могут измениться правила поступления в вузы в 2027 году

Московские школьники будут проходить дополнительный курс истории по фильмам

Школьники в Москве будут проходить дополнительный курс истории

Минпросвещения РФ рекомендовало расписание осенних школьных каникул

В России могут изменить правила вступления в вузы

Свыше 38 тысяч юных москвичей подали заявки во Дворец пионеров на Воробьевых горах

Ракова рассказала об эффективности столичного проекта "Ранняя помощь"

Школьникам в России разрешили использовать ИИ на занятиях

Минобрнауки предложило изменить правила поступления в вузы на следующий учебный год. Абитуриентам могут начислять дополнительные бонусы за экзамены и достижения в учебе.

Кроме того, многопрофильный конкурс планируют отменить. Поступающие будут соревноваться за места на конкретных специальностях или направлениях. В сфере платного обучения предлагают разрешить использование материнского капитала и образовательных кредитов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществовидеоСтанислав Кулик

Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

Читать
закрыть

Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

Читать
закрыть

Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

Читать
закрыть

Почему короткий отпуск полезнее длинного?

Короткие поездки становятся небольшой встряской, при которой человек не выпадает из привычной жизни

Эксперты поделились вариантами поездок из столицы на 2–3 дня

Читать
закрыть

Какие схемы используют автоподставщики?

Злоумышленники кидаются под колеса машин в слепых зонах или же подрезают на опасных участках

Многие столкновения аферисты организуют ради получения страховых выплат

Читать
закрыть

Остеопаты для животных зарабатывают миллионы в РФ

Однако эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть

Читать
закрыть

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика