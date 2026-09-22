Минобрнауки предложило изменить правила поступления в вузы на следующий учебный год. Абитуриентам могут начислять дополнительные бонусы за экзамены и достижения в учебе.

Кроме того, многопрофильный конкурс планируют отменить. Поступающие будут соревноваться за места на конкретных специальностях или направлениях. В сфере платного обучения предлагают разрешить использование материнского капитала и образовательных кредитов.

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