22 сентября, 14:15Общество
Минобрнауки предложило изменить правила поступления в вузы на следующий учебный год
Минобрнауки предложило изменить правила поступления в вузы на следующий учебный год. Абитуриентам могут начислять дополнительные бонусы за экзамены и достижения в учебе.
Кроме того, многопрофильный конкурс планируют отменить. Поступающие будут соревноваться за места на конкретных специальностях или направлениях. В сфере платного обучения предлагают разрешить использование материнского капитала и образовательных кредитов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.