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22 июня, 07:45

Культура

Три столичных спектакля получили "Золотую маску"

Три столичных спектакля получили "Золотую маску"

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Столичные театры стали лауреатами премии "Золотая маска". Церемония награждения в этом году прошла в Омске. В конкурсной программе участвовали 68 спектаклей из разных регионов страны.

В частности, премию получил Театр Олега Табакова за постановку "В списках не значился". Также был отмечен Театр имени Вахтангова со спектаклем "Солнце Ландау". Еще одну "Золотую маску" получил спектакль "Перед рассветом" театра "Мастерская 12" Никиты Михалкова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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