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22 июня, 07:15

Туризм

Масштабный технический сбой произошел у туроператора Fun&Sun

Масштабный технический сбой произошел у туроператора Fun&Sun

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У туроператора Fun&Sun произошел технический сбой, из‑за которого перестали работать онлайн‑сервисы. По словам клиентов, они потеряли доступ к личным кабинетам и не могут получить электронные билеты и другие необходимые для поездки документы.

Руководитель отдела по связям с общественностью Fun&Sun Ольга Ланская сообщила, что туристам следует обращаться к представителям туроператора, где им готовы оказать поддержку.

Тем временем часть туристов заявила, что намерена обратиться в Роспотребнадзор. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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