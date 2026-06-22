22 июня, 07:15Туризм
Масштабный технический сбой произошел у туроператора Fun&Sun
У туроператора Fun&Sun произошел технический сбой, из‑за которого перестали работать онлайн‑сервисы. По словам клиентов, они потеряли доступ к личным кабинетам и не могут получить электронные билеты и другие необходимые для поездки документы.
Руководитель отдела по связям с общественностью Fun&Sun Ольга Ланская сообщила, что туристам следует обращаться к представителям туроператора, где им готовы оказать поддержку.
Тем временем часть туристов заявила, что намерена обратиться в Роспотребнадзор. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.