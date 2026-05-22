Мошенничества с летней подработкой участились в мае в России

В мае резко выросло количество мошенничеств, связанных с летней подработкой. Аферисты копируют вакансии реальных компаний, создают страницы от имени нанимателей и запрашивают у кандидатов личные данные.

Мошенники требуют предоплату за медкнижки, спецодежду и обучение, а также предлагают установить приложение для учета смен, после чего на смартфон скачиваются вредоносные программы. Злоумышленники также пытаются вовлечь соискателей в дропперские схемы с переводами похищенных денег.

