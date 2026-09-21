Пересадка на вокзале Беговая позволит пассажирам экономить время в пять раз

Пересадка с Московского городского вокзала Беговая на одноименную станцию метро позволит пассажирам экономить время в пять раз. Перейти между видами транспорта можно будет не выходя на улицу.

Будущий вокзал соединит диаметры, подземный и наземный транспорт. Для пассажиров также предусмотрены удобная навигация и пересадки на междугородние виды транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.