Семейный фестиваль "Традиция" прошел в кинопарке "Москино"

От фольклора до пленэра: кинопарк "Москино" стал площадкой проведения двухдневного семейного фестиваля "Традиция". Его идея принадлежит худруку Театра на Малой Ордынке Эдуарду Боякову и писателю Захару Прилепину. Фестиваль задумывался как пространство, где культурное наследие и традиции обретают современное звучание.

На площадках кинопарка состоялось более 100 событий: концерты, поэтические выступления, спектакли, мастер-классы. На музыкальных сценах прозвучали фолк, рок и авторская песня – перед зрителями выступили Пелагея, группы "Любэ", "Калинов мост" и проект AY YOLA.

Ярким событием фестиваля стали показы российских дизайнеров, которые продемонстрировали коллекции одежды из льна, хлопка и крапивного полотна, украшенные ручной вышивкой и кружевом.

На "Соборной площади" развернулся "Город мастеров" – место для знакомства с традиционными ремеслами. Взрослые смогли попробовать свои силы в роли кузнеца, гончара или поработать с кожей. Для детей подготовили безопасную плотницкую мастерскую, а также творческие занятия, где их научили делать поделки из соломы, создавать матрешек из фетра и расписывать пряники глазурью.

Вместе с гостями и участниками фестиваля разгадывала русский культурный код и ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.