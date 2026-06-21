Температура воздуха в Москве 21 июня составила 25 градусов

Под конец июня в Москве наступило лето. 21 июня температура воздуха в столице составила 25 градусов. Вместо дождей в городе выглянуло солнце.

Однако, по прогнозам синоптиков, теплая погода продержится недолго. 22 июня возможны ливни с грозами, а 25-го числа ожидается похолодание, которое продлится до конца недели. Ночью температура будет опускаться до 7 градусов, а днем столбик термометра не поднимется выше 20 градусов, что на 5 градусов ниже нормы.

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