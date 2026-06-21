Мошенники стали распространять QR-коды для взлома под видом квитанций на оплату ЖКХ

Мошенники используют для взлома аккаунтов на "Госуслугах" QR-коды. Их распространяют через почтовые ящики под видом квитанций на оплату ЖКХ, транспортного налога, штрафа за нарушение ПДД. Считывание кода приводит к заражению гаджета вредоносным ПО и взлому аккаунта.

Москвичам советуют в обязательном порядке удостовериться в реальности начисления, которое предлагают оплатить QR-кодом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.