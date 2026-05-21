В Мосгордуме обсудили внедрение ИИ и беспилотных технологий

Более 130 проектов с использованием искусственного интеллекта (ИИ) внедрено Правительством Москвы. Они охватывают практически все отрасли городского хозяйства: от автоматизации процессов в жилищно-коммунальной сфере до анализа медицинских показателей пациентов столичных клиник.

Развитие подобных современных технологий обсудили эксперты в рамках круглого стола "Москва – умный город: как столица внедряет искусственный интеллект и беспилотные технологии", который прошел 21 мая в Московской городской Думе.

В экспертной сессии приняли участие депутат Государственной Думы Российской Федерации, заместитель секретаря Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" Евгений Нифантьев, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член фракции партии "Единая Россия" Светлана Разворотнева, участник СВО, капитан ВС РФ, исполнительный секретарь окружного отделения партии "Единая Россия" САО Москвы Эльдар Шарипов, ветеран боевых действий, руководитель Московской ассоциации ветеранов СВО, член партии "Единая Россия" Владислав Гусев, а также специалисты в области информационных технологий, транспорта и здравоохранения.

ИИ в городском хозяйстве

Одной из центральных тем стало применение цифровых решений в сфере ЖКХ. Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева подчеркнула, что любая технология имеет смысл тогда, когда дает конкретный, ощутимый результат для жителей.

"Москва создала одну из самых продвинутых систем цифрового взаимодействия жителей с городскими службами. Ее ключевым элементом стал Единый диспетчерский центр – до 50% звонков на горячую линию сервиса обрабатывает виртуальный ассистент на базе ИИ. Такая автоматизация позволяет быстрее брать в работу обращения жителей и ускорять решение бытовых вопросов. Например, около 80% обращений на сервисе "Вызов мастера" на портале mos.ru решаются в день поступления", – сказала Разворотнева.

Еще один пример применения ИИ – контроль за качеством освещения в городе с помощью комплекса нейросетевого наблюдения, который представляет собой электромобиль с камерами и антеннами. Он позволяет отслеживать ситуацию на московских улицах. Комплекс автоматически фиксирует локации, где есть недочеты в освещении, и отправляет снимки в облачную систему, указывая местонахождение объекта. Через несколько минут заявку видит мастер и отправляет бригаду по указанному адресу. Система позволяет отслеживать состояние опор освещения и других городских объектов, выявлять неработающие светильники. Сейчас инженеры обучают искусственный интеллект находить и другие виды дефектов.

По словам Разворотневой, столица делает ставку на внедрение ИИ, так именно эта технология в ближайшие десятилетия окажет большое влияние на трансформацию городского хозяйства и, как следствие, – на качество жизни в мегаполисе.

Медицина будущего уже сегодня

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Евгений Нифантьев отметил, что ценность ИИ в медицине – в работе с большими массивами данных: он помогает выявлять риски заболеваний и ускорять расшифровку исследований.

"Москва является одним из крупнейших мировых центров внедрения ИИ в здравоохранение. За шесть лет столица протестировала порядка 200 ИИ-сервисов. Более 60 из них стали повседневным инструментом в работе городских медучреждений. Один из примеров – платформа "МосМедИИ" для анализа медицинских снимков. Она доступна не только московским специалистам, но и врачам из 75 регионов нашей страны. С помощью этого инструмента уже провели анализ более 5 миллионов лучевых исследований. Платформа помогает быстрее выявлять риски и делает качественную диагностику доступнее для пациентов по всей стране", – подчеркнул Нифантьев.

Платформа "МосМедИИ" позволяет анализировать КТ-, МРТ- и рентгеновские снимки, маммограммы и флюорограммы, помогая врачам оценивать данные для постановки диагнозов. Если за весь 2024 год ИИ-сервисы платформы проанализировали четыре миллиона снимков, сделанных в московских медицинских организациях, то в 2026-м только за январь – март их уже два миллиона.

Кроме того, по словам Нифантьева, Москва первой в России перешла к реальной предиктивной медицине: технологиям, которые позволяют оценивать возможность развития заболевания у здоровых людей на основании определенных маркеров и статистических данных других пациентов. В частности, столица внедрила систему ИИ-мониторинга сердечно-сосудистых заболеваний, которая уже выявила более 100 тысяч москвичей, находящихся в группе риска. Для них разработана специальная система поддержки, которая в автоматическом режиме создает индивидуальные планы действий – от назначения обследований до корректировки лечения. В пилотном режиме такой мониторинг уже помогает врачам поликлиник вести почти 30 тысяч пациентов.

Беспилотный транспорт и кадровый потенциал

Еще одной сферой столичной жизни, где искусственный интеллект создает новые возможности, является транспорт. Участники круглого стола отметили, что в Москве применяется почти десяток ИИ-сервисов в этой отрасли: от виртуального помощника "Александра", который отвечает на вопросы пассажиров, до комплексных решений в области управления транспортом.

В сентябре 2025 года столица первой в России запустила беспилотный трамвай. С тех пор он перевез уже более 100 тысяч пассажиров без единого нарушения ПДД. Сейчас беспилотные трамваи курсируют на четырех маршрутах, а к 2030 году две трети трамвайного парка Москвы планируется перевести на автономное управление. В метро тестирование проходит первый отечественный беспилотный поезд. При успешном испытании системы первые поездки с пассажирами начнутся в 2027 году.

Как рассказал Эльдар Шарипов, Москва – лидер по развитию и применению беспилотных технологий. Он добавил, что для повышения эффективности этой сферы важно совершенствовать взаимодействие между городскими властями, производствами и учебными заведениями.

"Чем активнее в городе применяются искусственный интеллект и автоматизированные системы в транспорте, медицине, промышленности и городском хозяйстве, тем важнее заранее готовить специалистов под эти направления. В Москве такая система подготовки уже выстроена – от колледжей до вузов и предприятий. В столичных ИТ-колледжах учатся почти 23 тысячи студентов, с нового учебного года откроется отдельное направление по работе с решениями на основе искусственного интеллекта. Также развивается подготовка специалистов по беспилотным авиационным системам. Это те компетенции, которые уже сейчас формируют рынок труда ближайших лет", – подчеркнул Шарипов.