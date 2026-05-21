21 мая, 12:15Происшествия
Сын бизнесмена устроил пьяную аварию в Нижнем Новгороде
Сын нижегородского бизнесмена Сергей Корнилов устроил массовое ДТП в Нижнем Новгороде. Перед аварией молодой человек публиковал кадры из ресторана с алкоголем и сообщал, что находится в состоянии опьянения.
После этого он сел за руль своего автомобиля Mercedes. Корнилов не справился с управлением и спровоцировал аварию. У машины во время ДТП оторвало колеса. Сначала водитель заявил, что купит новый автомобиль. Позже он признал, что причиной происшествия стал алкоголь.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.