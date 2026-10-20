Жители ЖК "Саларьево парк" пожаловались на стаю бездомных собак

Жители жилого комплекса "Саларьево парк" пожаловались на стаю бездомных собак. По их словам, животные появились около недели назад и лают на прохожих. Некоторые горожане теперь стараются обходить этот двор стороной, особенно беспокоясь за безопасность детей.

По словам кинолога Наталии Рудаковой, собаки могут охранять места, где находят пищу или укрытие. При этом поведение животных в стае не всегда можно предугадать.

Сообщить о собаках без присмотра можно в управу района или по телефону Единой справочной службы Москвы: 8 (495) 777-77-77. При непосредственной угрозе людям следует звонить по номеру 112. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.