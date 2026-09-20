"Москва и окрестности": Звенигород

Звенигород – это путешествие сквозь эпохи, искусство и природу. В программе "Москва и окрестности" зрители отправятся от Звенигородского манежа и улиц с легендами о Чехове к мастерской с лепкой из шамота, от сап-прогулки до панорам с Мясиной горы и тишины Малинового оврага.

Также зрители посетят Саввино-Сторожевский монастырь, узнают его предания и полюбуются видами на Подмосковье. Завершится маршрут у ручья, где Тарковский снимал сцены для фильма "Солярис". Практические советы, карты перемещений и инфографика помогут спланировать путешествие.

Подробнее – в программе "Москва и окрестности".